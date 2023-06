Diplomacia errática

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ocidente (leia-se, os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido) já se encantou com a “perestroika” russa, rejubilou com a Primavera Árabe (que se revelou uma catástrofe) e manteve um longo namoro com a China, seduzido por mão de obra barata e um mercado potencial de milhões de consumidores.





...