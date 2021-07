E agora, Benfica?

A verdade é que os atuais dirigentes do Benfica são impotentes para lidar com as variáveis que envolvem o caso Luís Filipe Vieira. Todavia podem atenuar os danos. Não só repudiando as alegadas más práticas do seu presidente, mas sobretudo abrindo as portas para uma solução, a qual passa inevitavelmente pela rápida marcação de eleições no clube, às quais poderão inclusive concorrer.