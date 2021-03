Egoísmo europeu

A mudança do ciclo político na Alemanha, que se concretizará com a saída de Angela Merkel após as eleições de setembro (às quais não concorrerá), irá abrir uma nova frente de incerteza na União Europeia. Antes de mais porque o substituto da atual chanceler alemã não se transformará instantaneamente num líder. Terá de fazer um caminho de afirmação interna e externa

