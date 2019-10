Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 07 de outubro de 2019 às 23:00

Não seja por falta de aviso

As eleições legislativas de domingo trouxeram um dado absolutamente inédito: o próximo Parlamento será o mais numeroso de todos, na história da nossa democracia, em termos de representação política. No conjunto irão ter assento no hemiciclo nove forças partidárias, sendo que o Chega, a Iniciativa Liberal e Livre irão fazer a sua estreia em São Bento.