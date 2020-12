Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 10 de Dezembro de 2020 às 23:00

O futuro condicionado

Neste momento, o Ocidente anseia pela recuperação económica e ela irá mesmo acontecer, de forma mais lenta ou acelerada. Mas a par deste movimento irreversível vamos assistir a um aumento da dívida pública e ao encerramento de muitas empresas, incapazes de suportar as suas dívidas ou se adaptarem à nova realidade dos mercados onde atuam. A certeza do Brexit e a incerteza dos EUA fazem com que se olhe para 2021 com condicionalidade.