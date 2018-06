Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 13 de junho de 2018 às 23:00

O ópio de (quase) todos O Mundial de futebol arranca hoje na Rússia. O ópio de (quase) todos dos tempos modernos alimentará sonhos, vai fazer parar países, encher páginas de jornal e colonizar as televisões. As vitórias irão insuflar o ego colectivo, as derrotas terão o efeito de procrastinar a glória. Como sempre sucedeu e se repetirá agora.