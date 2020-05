Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 26 de maio de 2020 às 23:00

O que fazer com o futuro

O realismo, até evidência em contrário, é a melhor arma para enfrentar as dificuldades. O negacionismo leva-nos ao fundo do poço e as meias-medidas estão condenadas ao fracasso. A aceitação da dimensão do desafio que iremos enfrentar, sobretudo no plano económico, é o primeiro passo para lidar com os problemas e encontrar os meios para os ultrapassar. Tanto no plano pessoal como na perspetiva coletiva.