O Rio corre para o mar

O sarcasmo é sempre uma boa arma, sobretudo em política, quando se trata de encontrar uma escapatória para um tema incómodo. Foi isso que fez Rui Rio. Compreensivelmente. E curiosamente no mesmo dia em que Alberto João Jardim assinou, no Jornal da Madeira, um artigo no qual sustenta que o PSD nacional tem de “acordar”, “mudar já” e “não esperar pelos resultados das eleições autárquicas”.