Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 14 de março de 2019 às 23:00

A direita ao som da concertina Depois de se multiplicarem as cisões à direita, agora mini-partidos e protopartidos ensaiam estranhas coligações pré ou pós-eleitorais. Este movimento de concertina não promete nada de bom à direita. É música que dá para bater o pé, mas que não fica no ouvido. E no final do baile, sobrará no salão o PSD e muitos cacos para apanhar.