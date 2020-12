Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 27 de Dezembro de 2020 às 23:00

E uma vacina para a ilusão, não há?

Não se sabe tudo sobre as vacinas. Sabe-se o suficiente para as aprovar e administrar às populações, mas não o suficiente para acreditarmos que o pior já passou. Agora, como no início da pandemia, teremos de saber responder aos riscos de contágio com sensatez e equilíbrio, preservando as diferentes dimensões da nossa vida em sociedade.