A política cartaz feita lei

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O veto do Presidente da República ao pacote de medidas para a habitação só surpreendeu quem ao longo de todos estes meses não foi ouvindo Marcelo Rebelo de Sousa e a insistência do PS em apresentar o diploma sem lhe fazer alterações é mais do mesmo numa guerra surda entre Belém e São Bento. São duas dimensões da política em choque tentando ambas sair bem da fotografia.





...