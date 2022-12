Os emocionais num divã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da República sempre habituou os portugueses a associá-lo à imagem do comentador televisivo, mas Marcelo Rebelo de Sousa assumiu esta semana uma nova faceta como Chefe de Estado ao optar por deixar os seus avisos sobre o que vive o país colocando-o, de certa forma, como que deitado no divã do psicólogo.





...