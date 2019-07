Nunca a China investiu tão pouco nos EUA

Os efeitos da guerra comercial entre Estados Unidos e China já se fizeram sentir a vários níveis. Agora veio a confirmação, também, ao nível dos dados sobre investimento direto dos chineses em terras do tio Sam.





No outro sentido, os Estados Unidos também investem menos na China. Segundo a mesma consultora, o fluxo norte-americano caiu para 13 mil milhões de dólares em 2018, menos mil milhões que no ano anterior. Os lastros são, pois, variados. O New York Times fala mesmo numa secagem de dinheiro chinês nos Estados Unidos.Mas os efeitos não se ficam por aqui. A Marketwatch cita nove empresas do S&P 500 que mostraram, na divulgação dos resultados do segundo trimestre, preocupações com a guerra comercial entre EUA e China, citando-o como fator de possível interferência na evolução dos negócios. Empresas que vão desde os semicondutores à indústria de materiais. Os receios são gerais.

Jornalista