A Soma dos Dias

A Soma dos Dias: demoras na reta final do Portugal 2020 e o Orçamento do Estado

Projeto do Negócios contextualiza a notícia mais importante da semana e lança o tema que marcará a seguinte.

08:30

Neste episódio analisamos as denúncias de demoras nos pagamentos do anterior quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020. O Governo justifica os atrasos com "overbooking" propositado com o objetivo de garantir uma eficaz distribuição das verbas e garante que são apenas 9,7 milhões de euros de pagamentos por fazer. Depois, antecipamos o que já se sabe e o que podemos esperar do Orçamento do Estado para o próximo ano, cuja proposta é entregue no dia 10. O jornalista Hugo Neutel é o anfitrião.