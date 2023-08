Advogado do Diabo: Pacote do PSD para o IRS "obriga o PS a fazer mais"

Já está disponível mais um episódio de "Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.



Neste episódio olhamos para as propostas do PSD sobre o IRS e também para a operação "Tempestade Perfeita" e o facto de Marco Capitão Ferreira, ex-secretário de Estado da Defesa ir ser investigado num processo à parte.





Que mérito têm as propostas do PSD? Foi apenas um trunfo para cativar a classe média? Faz sentido nesta altura mudar a fiscalidade? E como fica o Governo? Será obrigado a ir mais longe nas mexidas no IRS na próxima proposta de Orçamento do Estado?Na segunda parte, debatemos a operação "Tempestade Perfeita", que resultou em 73 arguidos. Faz sentido que o ex-secretário de Estado da Defesa Marco Capitão Ferreira seja investigado num processo separado? E como fica João Gomes Cravinho?Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.