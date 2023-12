Advogado do Diabo

Advogado do Diabo com Fernando Veiga Gomes: "Modelo de Superliga deve avançar como teste"

Neste episódio de Advogado do Diabo, videocast do Negócios, temos como convidado Fernando Veiga Gomes, sócio da Abreu Advogados, para falarmos sobre futebol e sobre a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que terá dado razão aos promotores da Superliga, uma competição organizada por alguns dos clubes mais ricos da Europa, no diferendo que mantinham com a UEFA e a FIFA.

A carregar o podcast ...

29 de Dezembro de 2023 às 10:00 20 min.