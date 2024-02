Advogado do Diabo com Ricardo Reis: "Maior parte dos eleitores não conhece os líderes partidários"

09 de Fevereiro de 2024 às 10:00 31 min.

Esta semana debruçamo-nos sobre olhamos para as sondagens, para as falhas e omissões. Depois vamos aos resultados dos Açores e, por fim, à pré-campanha eleitoral no continente.Para falar sobre este tema o Advogado do Diabo convidou Ricardo Ferreira Reis, economista, professor da Católica e diretor do centro de sondagens daquela universidade.Este episódio também está disponível em vídeo