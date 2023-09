Advogado do Diabo - Episódio 53

01 de Setembro de 2023 às 10:00 41 min.

No episódio desta semana de Advogado do Diabo contamos com a presença do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, que nos ajuda a olhar para temas fulcrais para a vida dos mais jovens, como a empregabilidade, os salários e a crise da habitação.

Porque há tantos jovens a saírem de Portugal quando temos a geração mais bem preparada de sempre? Falta esperança às gerações mais jovens? E o que tem falhado na ação do Governo? O Executivo admite que eventuais mexidas no IRS jovem?