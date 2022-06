BdP Podcast: Como as empresas antecipam o impacto da guerra na Ucrânia

Como é que a conjuntura internacional, dominada pela guerra na Ucrânia, afeta a atividade das empresas? E quais as suas perspetivas para a evolução dos preços e para a contratação de trabalhadores?

12:00 11 min.

Para perceber a resposta a estas e outras questões, o BdP Podcast conversa com as economistas Cristina Manteu e Ana Sequeira, sobre a mais recente edição do Inquérito Rápido e Excecional às Empresas, desenvolvido em conjunto pelo Banco de Portugal e pelo Instituto Nacional de Estatística.

O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas.

O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud e Google Podcasts.