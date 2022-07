BdP Podcast

BdP Podcast: O que faz a rede regional do Banco de Portugal

Sabia que o Banco de Portugal tem 10 postos de atendimento ao público espalhados por todo o país, de Braga a Faro, passando pelas ilhas? Neste episódio do BdP Podcast explicamos-lhe quais as funções da rede regional do Banco de Portugal, que passam por atividades tão diferentes como a disponibilização de serviços aos cidadãos ou pela colaboração em ações inspetivas.

12:00 2 min.