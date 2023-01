BdP Podcast

BdP Podcast: Tem notas danificadas por inundações? Saiba o que fazer

As chuvas intensas das últimas semanas causaram danos em habitações e pequenos comércios, que podem ter danificado notas guardadas nessas instalações. Estes valores podem ser recuperados com o serviço de valorização de notas do Banco de Portugal. O BdP Podcast foi conversar com José Luís Ferreira, coordenador de área operacional de numerário, para lhe explicar como funciona este serviço.

12:00 6 min.