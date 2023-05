BdP Podcast

BdP Podcast: Como têm evoluído os salários dos trabalhadores portugueses

A evolução dos salários em diferentes grupos de trabalhadores portugueses está em análise no tema em destaque do Boletim Económico de março. Para saber como têm evoluído as remunerações em Portugal em função do género, idade e escolaridade dos trabalhadores, o BdP Podcast conversou com os economistas Fernando Martins e Marta Silva, dois dos coautores do artigo.

05 de Maio de 2023 às 12:00 9 min.