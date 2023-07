BdP Podcast

Os desafios demográficos de Portugal

Portugal enfrenta um desafio demográfico, resultante da redução da fecundidade e do aumento da esperança média de vida. Para falar sobre as consequências e as opções para enfrentar este problema, o BdP Podcast conversou com os economistas Vanda Cunha e António Antunes, dois dos autores do estudo "Demografia em Portugal: cenários para o século XXI".

A carregar o podcast ...

12:00 12 min.

O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas.



O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud e Google Podcasts.