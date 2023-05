Conversas com CEO

Patrícia de Melo e Liz é a convidada de Conversas com CEO

A presidente executiva da Savills Portugal fala da estratégia do grupo Savills e especialmente do setor imobiliário. Na sua opinião, as medidas adotadas pelo Governo no programa “Mais Habitação” não vão aumentar a oferta de habitação para a classe média. E identifica algum abrandamento no mercado imobiliário, com o preço das casas a estagnarem ou a subirem menos do que no passado.

06:53