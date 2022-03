Podcast

Oiça o Podcast "Conversas Visíveis" com Miguel Morgado

Os colunistas da Mão Visível Paulo Carmona e António Nogueira Leite conversam com o docente universitário e ex-deputado Miguel Morgado sobre o futuro do PSD, sobre a fiscalidade em Portugal e os desafios da economia e do país.

09:30 58 min.