Um quarto de Negócios

Ep. 1: Os Fundadores

O primeiro episódio do podcast "Um quarto de Negócios" - que assinala os 25 anos do lançamento do site Negócios.pt - junta os fundadores Tiago Cortez e Pedro Santos Guerreiro, e Nuno Carregueiro, jornalista e editor entre 1999 e 2021. A conversa foi moderada por Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios.

10:00 52 min.