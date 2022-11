Um quarto de Negócios

Ep. 2: A Troika

O segundo episódio de "Um quarto de Negócios" - podcast que assinala os 25 anos do site Negócios.pt - recorda o período da intervenção da troika. À conversa estiveram Helena Garrido, diretora adjunta de 2008 a 2013 e diretora do Negócios de 2013 a 2016, Sara Antunes, jornalista e editora online de 2004 a 2019, e Diogo Cavaleiro, jornalista de 2010 e 2019. A moderação esteve a cargo de Celso Filipe, diretor adjunto do Negócios, e Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia.

24 de Novembro de 2022 às 10:00 43 min.