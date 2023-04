O elogio da estratégia das energias renováveis

Leia Também O prémio personalidade e o elogio a Rui Nabeiro feito pela neta Rita

"Segundo a Comissão Europeia, somos o país mais bem colocado da União Europeia para cumprir as metas climáticas para 2030 e não um crescimento económico sustentável sem o cumprimento destas metas", afirmou Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência durante o encerramento da Grande Conferência Negócios Sustentabilidade 20|30.As alterações climáticas, a instabilidade económica e a turbulência nos mercados energéticos com reflexo na volatilidade dos preços, por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia, fazem com que a aceleração dos investimentos nas energias renováveis seja uma urgência de forma a "assegurar menos emissões, preços mais baixos e maior soberania energética", adiantou também.Este foi também o ponto de partida para uma reflexão sobre as opções governativas do Executivo. "Portugal investe há muito anos em energias renováveis e que importa destacar porque quando se iniciam este tipo de investimentos de médio e longo prazo podem parecer, no momento em que são feitos, que não centrais e que passam ao lado do que seriam as urgências mais imediatas", sublinhou também.A ministra da Presidência acrescentou que em "2023 estamos a beneficiar tanto a economia como os cidadãos com um investimento que quando foi feito gerou muito debate. mas hoje é uma aposta ganha que o país fez". Daí que Portugal tenha hoje "a sexta eletricidade mais barata da União Europeia, o que contribui para a competitividade das nossas empresas e e para o nosso crescimento".Segundo a ministra, o sucesso das políticas públicas reflete-se noutros indicadores chave como a redução de emissões, o peso das energias renováveis no consumo da energia e na qualificação dos recursos humanos, seja por via da redução do abandono escolar precoce". "Hoje 43% dos jovens com 20 anos frequentam o ensino superior", destacou."É por isso que nos queremos manter na liderança desta transição climática e, neste sentido, Portugal foi o primeiro país a assumir o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica em 2050", relembrou Mariana Vieira da Silva.No próximo mês de junho, Portugal vai apresentar o seu relatório intercalar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 20|30 e o papel das políticas públicas centradas nas pessoas, no planeta, na prosperidade, na paz e nas parcerias, revelou Mariana Vieira da Silva, pelo que "é uma forma como devemos olhar para as nossas políticas públicas e para as estratégias que temos desenvolvido e para a sua avaliação para eventual correção para se alcançar esses objetivos".