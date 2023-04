O prémio personalidade e o elogio a Rui Nabeiro feito pela neta Rita

"Tinha uma cábula mas estou a aprender que, como o meu avô fazia, é melhor falar a partir do coração" disse Rita Nabeiro, diretora-geral da Adega Mayor e administradora do Grupo Nabeiro, quando recebeu o prémio Personalidade Negócios Sustentabilidade 20|30, atribuído ao fundador da Delta, Rui Nabeiro, que faleceu a 19 de março, com 92 anos.



É um momento de dor quando se "perde um avô, um amigo, um conselheiro, um líder". "O país deve-lhe muito, mas eu também lhe devo muito", considerou enquanto agradecia o prémio em nome da família. E sublinhou que o avô, "onde quer que esteja, também estará agradecido com o sorriso que lhe era tão característico".



A gestora recordou ainda uma frase do avô que guarda: "nas empresas ganhamos dinheiro com a mão aberta porque há muito que fica, e tem de ficar porque é a sustentabilidade económica, mas há muito que se tem de perder, que é uma forma de distribuição".



Hoje fala-se em ESG , mas Rita Nabeiro considera que o avô aplicava todos esses conceitos "de forma muito intuitiva, muito natural no seu quotidiano e com as pessoas". "Tocava cada um, tocando todos e isso fica como compromisso e responsabilidade para a família", assumiu. Rita evocou ainda uma segunda frase que se aplica aos desafios da sustentabilidade: "quem não fizer hoje, amanhã é tarde".