Apenas um quinto das organizações globais estão a caminho da neutralidade carbónica

Menos de uma em cada cinco organizações (18%) está atualmente no caminho certo para atingir emissões líquidas zero nas suas operações até 2050, e mais de um terço (38%) diz que não pode fazer mais investimentos em descarbonização no atual ambiente económico, de acordo com um novo estudo da Accenture.





No entanto, os líderes da indústria podem quebrar este impasse económico em apenas três anos, reinventando estratégias de descarbonização que permitam o crescimento da indústria pesada, intensiva em energia e difícil de abater - como o aço, metais e mineração, cimento, produtos químicos e logística - cujas operações geram 40% do total das emissões globais de CO2, conclui a análise lançada da 28ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28), que arranca a 30 de novembro no Dubai.





O estudo analisa os compromissos com a Net Zero, as atividades de descarbonização e os dados de emissões das 2.000 maiores empresas a nível mundial. A pesquisa inclui um inquérito a mais de 1.000 executivos de 14 indústrias e 16 países para compreender os desafios e prioridades a curto prazo da descarbonização industrial.





O estudo da Accenture "Destination Net Zero" revelou que o número de empresas que estabeleceram objetivos para a neutralidade carbónica aumentou para 37%, em comparação com 34% no ano passado.





Apesar de haver razões para um otimismo moderado, metade (49,6%) das empresas que divulgam dados sobre as emissões têm presidido a um aumento das emissões desde 2016. Um terço (32,5%) está a reduzir as emissões, mas, de acordo com as tendências atuais observáveis, não está no bom caminho para atingir zero emissões líquidas nas suas operações até 2050.





Para abordar a questão a nível empresarial, o relatório identifica um amplo conjunto de alavancas de descarbonização que permitem e aceleram o progresso. Estas vão desde ações bem estabelecidas, como a melhoria da eficiência energética e a mudança para energias renováveis, até medidas mais complexas, como a implementação de TI ecológicas, a reinvenção de modelos de negócio e a remoção de carbono.





Jean-Marc Ollagnier, CEO da Accenture na Europa, Médio Oriente e África, afirma que "é promissor ver um aumento nos compromissos públicos com metas Net Zero novamente este ano, mas a adoção de medidas-chave de descarbonização não é uniforme, com algumas empresas ainda incapazes de dominar o básico". Jean-Marc Ollagnier, reforça que?"atingir a Net Zero é uma oportunidade única para todas as organizações se reinventarem a si próprias e às suas cadeias de valor, alinhando o crescimento do negócio com o imperativo Net Zero, apesar dos muitos obstáculos que têm de ultrapassar. No entanto, não se trata apenas de um desafio empresarial, mas também de um desafio do ecossistema, uma vez que é necessário abordar a desconexão entre a oferta e a procura."





Ao inquirir os líderes, a Accenture descobriu que a reinvenção da indústria pesada é fundamental para atingir todas as metas globais de emissões líquidas nulas - tanto como os maiores emissores do mundo como devido à sua interdependência com a indústria transformadora, ou indústria "ligeira", que inclui a pasta e o papel, a indústria aeroespacial e de defesa, a indústria automóvel, o equipamento industrial, as ciências da vida e os bens de consumo.





No entanto, a economia da descarbonização e o desalinhamento estrutural entre as indústrias estão no cerne do que está a limitar o progresso. Por isso, segundo o relatório, é necessário melhorar o acesso e a disponibilidade de energia com baixa emissão de carbono e a preços acessíveis: Quatro em cada cinco (81%) líderes da indústria pesada esperam precisar de mais de 20 anos para ter eletricidade zero-carbono suficiente para descarbonizar a sua indústria, com os fornecedores de energia a concentrarem-se principalmente na descarbonização das suas próprias operações.





É também necessário reforçar a confiança na viabilidade comercial dos produtos com baixo teor de carbono: 95% dos líderes da indústria pesada preveem que serão necessários, pelo menos, 20 anos para fornecer produtos ou serviços com emissões líquidas nulas a um preço igual ou próximo do preço das alternativas com elevado teor de carbono, e pouco mais de metade (54%) afirma que as futuras intenções de compra dos fabricantes lhes dão confiança suficiente para investir na descarbonização.





Além disso, o estudo apurou que as preocupações com a gestão dos custos devem ser abordadas: dois em cada cinco (40%) líderes de setores pesados afirmaram que não podem pagar mais investimentos em descarbonização no atual clima económico, com 63% a sugerir que as suas medidas prioritárias de descarbonização não serão economicamente atrativas antes de 2030.





Para Stephanie Jamison, Global Resources Industry Lead and Global Sustainability Services Lead da Accenture, "a descarbonização rápida e acessível da indústria pesada exige uma ação coletiva em toda a cadeia de valor e uma transformação urgente e ágil. Acreditamos que isto pode quebrar o impasse económico, inspirando novos níveis de crescimento e ajudando a acelerar o Net Zero em apenas três anos de foco". Stephanie Jamison acrescente que "se a indústria pesada for sobrecarregada com o custo total da descarbonização e não conseguir atingir as metas de Net Zero, todas as indústrias irão falhar."