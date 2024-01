Bateria não inflamável promete acabar com incêndios em bicicletas elétricas

Uma empresa nos EUA, Nanotech Energy, desenvolveu uma bateria não inflamável para bicicletas elétricas. O objetivo é evitar incêndios recorrentes neste tipo de dispositivo, anuncia em comunicado.





As células reúnem o eletrólito e os elétrodos patenteados da Nanotech Energy com coletores de corrente de polímero metalizado de forma a criar um avanço na tecnologia de baterias. O resultado é uma bateria de iões de lítio não inflamável, 100% fabricada nos EUA, que demonstrou resistência ao sobreviver a um teste que envolveu uma bala de 4,5BRA disparada a uma velocidade de 2.917 pés por segundo.





"Em 2023 lemos sobre o impacto devastador de enormes incêndios causados por baterias baratas e perigosas que custaram às pessoas as suas casas, os seus negócios e até mesmo as suas vidas. Agora dizemos que já chega", salienta Curtis Collar, diretor de Vendas e Marketing da Nanotech Energy.





As baterias são adequadas para aplicações em bicicletas elétricas, mas também em robótica, dispositivos médicos e militares, refere a empresa.





"A combinação do eletrólito não inflamável da Nanotech com o coletor de corrente que atua como um fusível dentro da bateria proporciona uma combinação única de segurança numa célula que pode sofrer danos tremendos sem se incendiar. Com mais de 100 empresas que já encomendaram a célula, estamos ansiosos por trabalhar com a indústria para implementar este novo nível de segurança", comenta Brian Morin, CEO da Voltaplex.





As baterias, fabricadas exclusivamente na nova unidade de produção da Nanotech Energy na Califórnia, já estão disponíveis para o público nos EUA através da Voltaplex.