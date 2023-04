Competição procura a viagem mais sustentável de norte a sul de Portugal

Estão abertas as candidaturas para a Viagem pelo Clima, que visa mobilizar a sociedade portuguesa para o combate às alterações climáticas.





A Viagem pelo Clima, iniciativa da Get2C em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e o apoio do Fundo Ambiental, vai colocar em competição três equipas de quatro pessoas, ao longo de 10 dias, que deverão completar um percurso de Norte a Sul de Portugal, da forma mais sustentável possível e com o maior impacto positivo nas comunidades.





De acordo com Luís Costa, partner da Get2C, "a iniciativa tem como objetivo destacar e evidenciar o poder que as escolhas diárias de todos têm no impacto no planeta e que o caminho da descarbonização rumo à neutralidade carbónica é possível, necessário e inevitável. E aqui, todos temos um papel a desempenhar - autarquias, empresas e sociedade - por meio da ação climática coletiva e individual".





Nesta viagem, três equipas irão representar a região Norte, Centro e Sul de Portugal e vão competir entre si com o objetivo de percorrer o país da forma mais sustentável possível.





A competição é estruturada como um jogo e recorre a uma moeda fictícia, "Clima", para a gestão de recursos e avaliação dos resultados, comportando vários desafios ao longo do percurso que acontecerão nos municípios parceiros desta iniciativa.





A equipa vencedora será a que efetuar o percurso da forma mais sustentável, ou seja, a que gastar menos "Climas". Como prémio, terá a oportunidade de participar na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP28) no Dubai, que se realiza de 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano.





Para além de mobilizar a sociedade portuguesa para as questões climáticas, a competição pretende também mobilizar os municípios portugueses rumo à descarbonização; demonstrar a influência dos estilos de vida de cada pessoa na sua pegada de carbono e pegada hídrica, analisando o impacto das escolhas e comportamentos no dia a dia; e demonstrar a viabilidade dos diferentes modos de transporte, em alternativa aos combustíveis fósseis, das escolhas alimentares e do consumo de água.





Os elementos que compõem as equipas deverão ter mais de 18 anos, podem ser de qualquer região de Portugal e têm de ter disponibilidade durante 10 dias na segunda quinzena de setembro. As candidaturas estão abertas até 23 de abril.