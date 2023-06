Dez maiores poluidores em Portugal aumentam em 18% emissões de CO2

Os dez maiores poluidores em Portugal aumentaram no conjunto as suas emissões de dióxido de carbono (CO2) em 2022, revela uma nova análise realizada pela Zero. A estas dez unidades está associado um aumento de emissões de 18%, entre 2021 e 2022, ou seja, de 10,2 para 12,1 milhões de toneladas (Mt) de dióxido de carbono.





A ZERO recorreu aos dados recentemente disponibilizados pelo registo de emissões associado ao Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) para efetuar uma seriação das instalações/empresas mais poluentes de Portugal em 2022 no que respeita às emissões de dióxido de carbono, principal gás de efeito de estufa causador das alterações climáticas. As empresas em causa são unidades industriais ou companhias aéreas.





O Top 10 em 2022 é encabeçado Petrogal- Refinaria de Sines com 26,6 Mt de CO2 (em 2021 era de 23 Mt). Esta unidade registou um aumento de emissões de 16% entre 2021 e 2022, representando 5% do total de emissões oficial de Portugal em 2021, segundo a Zero. Segue-se a Elecgás- Central de Ciclo Combinado do Pego com 17,1 Mt (em 2021 era 14,4Mt) e pela Turbogás- central de Ciclo Combinado da tapada do Outeiro com 14,4 Mt (em 2021 era 11,6 Mt).





"As emissões da Refinaria de Sines refletem, em parte, a absorção pela refinaria de Sines da produção encerrada na refinaria de Matosinhos, que já não esteve em operação em 2022", refere a associação ambientalista, acrescentando que "o valor atingido pelo setor da refinação mostra um peso muito significativo dos combustíveis fósseis na nossa economia e emissões poluentes".

O Top 10 dos maiores poluidores conta ainda com a EDP – Central Termoelétrica do Ribatejo; Cimpor- Centro de Produção de Alhandra; TAP; Cimpor em Souselas; Secil – Fábrica do Outão; EDP em Lares; e Repsol.





Leia Também Quatro países europeus querem leis mais duras para conter emissões de jatos privados

A ZERO sublinha também a reentrada da TAP nas dez empresas com maiores emissões, com uma quase duplicação das emissões, na sequência da retoma do transporte aéreo pós-pandemia.

Ou seja, em 2022, o top 10 é dominado pelo setor da refinação, produção de eletricidade a partir da queima de gás natural fóssil, setor cimenteiro, transporte aéreo e produção de olefinas.





"Num futuro próximo, tudo indica que continuarão a ser a refinaria de Sines, as centrais de ciclo combinado a gás natural fóssil, o setor cimenteiro e o setor petroquímico que dominarão a seriação das unidades empresariais maiores emissoras de dióxido de carbono, a par de um crescimento do setor da aviação que em Portugal se reflete nas emissões da TAP", refere a associação.





Este acompanhamento da ZERO enquadra-se no trabalho do projeto LIFE Emissions Trading Extra (ETX), financiado pela Comissão Europeia, que promove uma participação mais abrangente da sociedade civil nos processos de tomada de decisão e monitorização, a par com uma maior colaboração internacional para garantir que o Comércio Europeu de Licenças de Emissão favorece o clima e as pessoas.





O Comércio Europeu de Licenças de Emissão integra as principais unidades de setores fortemente emissores de emissões de carbono, nomeadamente centrais térmicas, refinação, cimento, pasta de papel, vidro, entre outras.



Em Portugal, há 145 empresas que declararam emissões em 2022 no âmbito do CELE, refere a Zero. No caso das centrais térmicas utilizando combustíveis fósseis, todas as licenças de emissão têm de ser adquiridas (compradas em leilão), enquanto noutros setores uma grande parte das licenças é oferecida gratuitamente e a restante tem de ser adquirida.



As empresas de transporte aéreo sediadas em Portugal são também contabilizadas, sendo consideradas apenas as emissões de voos entre aeroportos na União Europeia e Suíça. Nos últimos meses, o custo da tonelada de dióxido de carbono tem estado acima dos 80 Euros por tonelada no mercado europeu.