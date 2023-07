Portugal está “em total contramão” nos objetivos para redução das emissões, alerta ZERO

Os indicadores mais recentes mostram um Portugal está "em total contramão" no que respeita aos objetivos de redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) para 2030, alerta a associação ambientalista ZERO no dia em que o Parlamento discute o Estado da Nação.





Segundo a associação, em 2022, as 10 maiores empresas emissoras de GEE em Portugal aumentaram em 18% as suas emissões. "As emissões dos transportes não param de aumentar, com as vendas de combustíveis a aumentarem 10% entre os meses de maio de 2022 e 2023", destaca a ZERO.





Em antecipação ao debate, a ZERO identifica cinco áreas críticas onde Portugal continua a "marcar passo" e onde "sem alterações profundas nas perspetivas e políticas defendidas continuará nessa mesma trajetória, impedindo Portugal de melhorar os seus indicadores de sustentabilidade".





A associação destaca que as temperaturas elevadas e a seca em Portugal mostram um país impreparado em termos de infraestruturas e atividades como a habitação ou a agricultura, respetivamente, sem medidas de adaptação em aplicação. Salienta também que a regulamentação da Lei de Bases do Clima demorou muito e a sua aplicação está muito atrasada.





Por outro lado, elogia o facto de Portugal ter sido dos poucos países que apresentou, dentro do prazo, o seu Plano Nacional de Energia e Clima cujo conteúdo "é bastante ambicioso, apesar de algumas metas não estarem ainda alinhadas com o exigido à escala europeia e alguns usos, nomeadamente do hidrogénio verde, serem bastante duvidosos".





Uma segunda crítica é feita ao uso que o país faz da água, num contexto de reduções significativas da precipitação. "Apesar de alguns investimentos previstos nos planos regionais de eficiência produzidos, estes focam-se maioritariamente em aumentar disponibilidades hídricas para alimentar um consumo crescente de água, continuando a não existir um plano nacional de médio prazo para um uso eficiente da água", destaca.





Neste plano, considera também que "as soluções de reutilização estão a avançar de forma demasiado lenta, com uma percentagem inferior a dois por cento, e arriscamo-nos a fazer investimentos enormes em dessalinização, com enormes consumos de energia, mesmo que renovável, sem termos uma adequada e estruturante gestão da procura".



A agricultura também merece a atenção da ZERO, criticando o investimento público em monoculturas em grande extensão, em detrimento da agricultura familiar e da pequena agricultura. "As paisagens industriais de monoculturas, a degradação da biodiversidade, da rede hidrográficas e dos solos, a exploração laboral e o contínuo despovoamento são consequências das políticas escolhidas. Urge incorporar uma abordagem agroecológica na definição de políticas", destaca a ZERO.





Os resíduos também não ficam de fora da equação, na medida em que o país precisa de duplicar a sua taxa de reciclagem de resíduos urbanos em menos de 3 anos para a cumprir a meta de reciclagem de 55% em 2025. "O facto de os fundos públicos estarem a ser aplicados mais em função da execução financeira do que dos resultados alcançados não será alheio aos péssimos resultados registados, desde logo porque esta abordagem não favorece a adoção das melhores práticas por parte das entidades gestoras e dos municípios", critica.





Mas a "cereja no topo do bolo" do rol de críticas nesta área será mesmo "o desinvestimento na prevenção da produção de resíduos com a pouca atenção dada ao cumprimento de obrigações que já existem em lei e a anunciada redução da ambição nesta matéria".





A última área crítica a melhorar, segundo a ZERO, prende-se com a "pegada insustentável" do país, na medida em que "se cada pessoa no Planeta vivesse como uma pessoa média portuguesa, a humanidade exigiria cerca de 2,9 planetas para sustentar as suas necessidades de recursos".





O consumo de alimentos (30% da pegada global do país) e a mobilidade (18%) encontram-se entre as atividades humanas diárias que mais contribuem para a pegada ecológica de Portugal. A circularidade dos materiais em Portugal é de apenas 2,2%, quando a média comunitária está quase nos 13%, segundo dados do Eurostat. E na área da mobilidade, apenas 9,7% do consumo final bruto de energia nos transportes provém de fontes renováveis, exemplifica a associação ambientalista.