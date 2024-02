Empresas que cometerem “greenwashing” podem ser excluídas de contratos públicos

As empresas que violarem as regras de alegações ambientais podem ser excluídas dos contratos públicos, perder ver reduzidas as suas receitas e enfrentar uma multa de pelo menos 4% do seu volume de negócios anual, acordaram as comissões do Mercado Interno e do Ambiente do Parlamento Europeu.





A chamada diretiva sobre alegações verdes complementa a já aprovada proibição da União Europeia (UE) ao branqueamento verde ("greenwashing"). Define que tipo de informação as empresas devem fornecer para justificar as suas reivindicações de marketing ambiental no futuro. Também cria um quadro e prazos para a verificação de provas e aprovação de reclamações e especifica o que acontece às empresas que infringem a lei.





"Estudos mostram que 50% das alegações ambientais das empresas são enganosas. Os consumidores e os empresários merecem transparência, clareza jurídica e igualdade de condições de concorrência. Os comerciantes estão dispostos a pagar por isso, mas não mais do que ganham com isso", referiu o relator do Parlamento, Andrus Ansip para a Comissão do Mercado Interno, sobre a resolução aprovada nesta quarta-feira.





Os eurodeputados concordaram que as empresas devem submeter quaisquer futuras alegações de marketing ambiental para aprovação antes de as utilizarem. As reclamações seriam avaliadas por verificadores credenciados no prazo de 30 dias, conforme texto aprovado.





A Comissão deveria elaborar uma lista de alegações e produtos menos complexos que poderiam beneficiar de uma verificação mais rápida ou mais simples, afirmam os eurodeputados. Deverá também decidir se as alegações verdes sobre produtos que contêm substâncias perigosas devem continuar a ser possíveis. Os eurodeputados também concordaram que as microempresas deveriam ser excluídas das novas obrigações e as PME deveriam ter mais um ano antes de aplicarem as regras.





Os eurodeputados confirmaram também a recente proibição da UE de alegações verdes baseadas exclusivamente nos chamados regimes de compensação de carbono. Especificam agora que as empresas ainda podem mencionar regimes de compensação se já tiverem reduzido as suas emissões tanto quanto possível e utilizar esses regimes apenas para emissões residuais.





Regras especiais também se aplicam a alegações comparativas (ou seja, anúncios que comparam dois produtos diferentes), inclusive se os dois produtos forem fabricados pelo mesmo produtor. Entre outras disposições, as empresas devem demonstrar que utilizaram os mesmos métodos para comparar aspetos relevantes dos produtos. Além disso, as alegações de que os produtos foram melhorados não podem ser baseadas em dados com mais de cinco anos.





"É hora de acabar com o greenwashing. O nosso acordo sobre este texto põe fim à proliferação de alegações ecológicas enganosas que enganam os consumidores há demasiado tempo. Também garante que as empresas tenham as ferramentas certas para adotar práticas genuínas de sustentabilidade. Os consumidores europeus querem fazer escolhas ambientais e sustentáveis e todos aqueles que oferecem produtos ou serviços devem garantir que as suas alegações ecológicas são cientificamente verificadas", assinalou relator para a Comissão do Meio Ambiente, Cyrus Engerer.





O projeto de relatório foi aprovado por 85 votos a favor, 2 contra e 14 abstenções. Será agora submetido a votação numa próxima sessão plenária e constituirá a posição do Parlamento em primeira leitura (provavelmente em março). O processo será acompanhado pelo novo Parlamento após as eleições europeias de 6 e 9 de junho.