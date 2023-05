Entidades portuguesas captam 15 milhões de euros em missões ligadas aos oceanos e solos

Entre 2021 e 2022, as entidades portuguesas alcançaram um total de 15 milhões de euros, através dos programas Missão Oceano e Águas e Missão Solos, integrados no Horizonte Europa, com taxas de sucesso entre 57,9% e 12,5%, respetivamente.





A Agência Nacional de Inovação (ANI) é a entidade que discute, promove e apoia a participação de instituições portuguesas neste tipo de programas e redes internacionais, fazendo um "balanço inspirador para os stakeholders".





No rescaldo dos dois anos, as entidades nacionais somaram um financiamento de 12,3 M€, 53,6% só no ano passado, na Missão Oceano e Águas. Ao todo, angariaram 5,7% do orçamento total disponível. Foram financiados 17 projetos, em que estão envolvidas 41 entidades portuguesas, correspondendo a participação a taxas de sucesso de 57,9% em 2022 (acima da média europeia de 40,9%) e de 40% em 2021 (em linha com a média europeia).





Entre os projetos, destacam-se o OCEAN3R, coordenado pelo CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – da Universidade Porto; o A-AAgora - Blueprint for Atlantic-Arctic Agora, liderado pelo CESAM - Centro de Estudos do Ambiente e do Mar – da Universidade de Aveiro; e o BlueMissionAA -, coordenado pelo Air Centre - The Atlantic International Research Centre.





Relativamente à Missão Solos, as entidades nacionais captaram em 2021 e 2022 um total de 2,7 M€, com taxas de sucesso de 36,4% e de 12,5%, respetivamente. O retorno financeiro para Portugal foi, no conjunto dos dois anos, de 1,7%.





No próximo dia 22 de maio, os diferentes stakeholders reúnem-se, em Lisboa, num evento para apresentar novas oportunidades e incentivar a formação de consórcios.

Os participantes poderão candidatar-se a expor projetos ou tecnologias alinhados com as missões.





Representantes da Comissão Europeia vão apresentar as convocatórias deste ano que têm a particularidade de lançar dois tópicos conjuntos para estas missões: um com foco na poluição e o outro com foco na capacidade de retenção de água ao nível regional. As candidaturas já estão abertas e decorrem até dia 20 de setembro.