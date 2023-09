Ford critica decisão britânica de adiar proibição de carros a combustão

A Ford Motor Co. Considera que a transição para carros elétricos será prejudicada caso o Reino Unido prossiga com a sua decisão de adiar a proibição de venda de carros a gasolina e a diesel, conforme o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou nesta semana.





Em comunicado, Lisa Brankin, presidente da Ford Reino Unido, referiu que "o nosso negócio precisa de três coisas do Governo do Reino Unido: ambição, empenho e coerência. Um relaxamento relativo ao objetivo de 2030 prejudicaria estes três aspetos". E acrescentou que é necessário que "a política se concentre no reforço do mercado de veículos elétricos a curto prazo e no apoio aos consumidores perante ventos contrários fortes".





A responsável destaca que este retrocesso prejudica a indústria que está a investir na eletrificação automóvel. Nomeadamente, a Ford anunciou um compromisso global de 47 mil milhões de euros para a eletrificação, lançando nove veículos elétricos até 2025. Esta gama é apoiada por 496 milhões de euros investidas nas instalações de desenvolvimento e fabrico da Ford no Reino Unido, estando previsto mais financiamento para o período de 2030.





"Há três anos, o Governo anunciou a transição do Reino Unido para a venda de automóveis e carrinhas novos elétricos a partir de 2030. A indústria automóvel está a investir para responder a esse desafio", referiu, sublinhando que "esta é a maior transformação da indústria em mais de um século".





Recorde-se que Rishi Sunak anunciou que o Reino Unido vai prolongar por mais cinco anos, até 2035, a venda dos automóveis com motores de combustão e abandonar outras medidas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE).



Rishi Sunak muda assim o prazo estabelecido há três anos pelo seu antecessor, Boris Johnson, que queria proibir a venda de veículos novos movidos exclusivamente a gasóleo ou gasolina a partir de 2030 no país.





O atual chefe do Governo britânico considera que é necessário ser "honesto com a população sobre as escolhas difíceis e os sacrifícios em causa". "Não é justo que Westminster imponha custos tão significativos aos trabalhadores, especialmente aos que já estão a lutar para fazer face às despesas, e interfira tanto no estilo de vida das pessoas", sublinhou.





Sunak também revelou que o Governo já não vai impor impostos sobre as viagens de avião ou sobre a carne bovina e nem forçar os britânicos a reciclar mais.



Ainda assim, Sunak mantém a promessa de reduzir as emissões de GEE do Reino Unido para atingir a neutralidade carbónica até 2050.