Venda de elétricos ultrapassa carros a gasóleo: “Os veículos elétricos vieram para ficar”

Pela primeira vez, em Portugal, a quota de mercado dos veículos 100% elétricos (16.2%) ultrapassou a quota de mercado dos veículos com motores a gasóleo (15.7%), na categoria de ligeiros de passageiros, no passado mês de fevereiro.





Os dados, divulgados pela Associação Automóvel de Portugal, baseados na venda de veículos novos segundo os representantes oficiais das marcas, mostram que, em fevereiro de 2023, se registou um novo recorde mensal de venda de veículos 100% elétricos (BEV) ao terem sido comercializados 2.852 BEV. Em 2022, no mesmo mês, foram comercializados 1293 BEV.





No conjunto dos BEV e dos PHEV (veículos híbridos plug-in), também se registou um novo recorde mensal ao terem sido vendidos 4.595 veículos elétricos novos.



"É um sinal dos tempos, os veículos elétricos não são uma moda, vieram para ficar e irão triunfar", disse ao Negócios Henrique Sanchez, presidente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE).





O responsável considera que este "é um marco histórico para o desenvolvimento da mobilidade elétrica em Portugal", dada a predominância durante anos no país dos automóveis com motores a gasóleo. "Há poucos anos, seria quase impensável registar um a quota tão baixa nos automóveis ligeiros de passageiros a gasóleo e muito menos ainda que estes fossem ultrapassados pelos ligeiros 100% elétricos", acrescenta.





A variação homóloga no conjunto das duas categorias, BEV e PHEV (veículos híbridos plug-in), registou um crescimento de 80.5% em fevereiro e de 76.4% no conjunto dos dois primeiros meses do ano. Estas taxas de crescimento permitem ao conjunto dos veículos elétricos BEV+PHEV atingirem uma quota de mercado de 27.1% em fevereiro e de 26.8% no conjunto dos dois meses. Quer dizer que mais do que um em cada quatro ligeiros de passageiros vendidos em Portugal já é um veículo elétrico, refere a UVE.





Face aos números das vendas dos veículos elétricos nestes dois primeiros meses do ano, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, antecipa "o melhor ano de sempre para a mobilidade elétrica em Portugal".





Considerando que existem agora mais modelos de automóveis e veículos "com autonomias suficientes para uma utilização regula, mesmo em viagem" e também "uma rede pública de carregamento abrangente, com mais carregadores, mais potência e distribuídos um pouco por todo o país", Henrique Sanchez sublinha que "as perspetivas para o crescimento da mobilidade elétrica em Portugal são as melhores".