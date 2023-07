Inglaterra vai cobrar taxa a carros poluentes em quase toda a Grande Londres

Londres vai expandir a Zona de Emissões Ultrabaixas (ULEZ, sigla em inglês) para cobrir quase toda a área dentro dos limites da Grande Londres e onde os veículos poluentes que queiram circular têm de pagar uma taxa diária de 12,50 libras (€14,50).





A medida, que visa combater a poluição e melhorar a qualidade do ar da capital britânica e arredores, vai entrar em vigor a 29 de agosto, anunciou o prefeito de Londres, Sadiq Khan, na última sexta-feira.





O alargamento da ULEZ avança após contestação em Tribunal pelos opositores. Porém, o Supremo Tribunal decidiu que a proposta de expansão da ULEZ, incluindo a consulta pública, foi minuciosa e é juridicamente sólida.





"Esta decisão histórica é uma boa notícia, pois significa que podemos prosseguir com a limpeza do ar na periferia de Londres a partir de 29 de agosto", declarou Sadiq Khan, acrescentado que "a decisão de expandir a ULEZ foi muito difícil e não foi algo que tomei de ânimo leve e continuo a fazer todo o possível para resolver quaisquer preocupações que os londrinos possam ter".





A decisão do Supremo Tribunal permite acrescentar mais cinco milhões de londrinos na zona de ar despoluído aos quatro milhões que já se beneficiam da medida atualmente.





O ULEZ é um esquema que visa tirar os veículos mais poluentes das estradas. Segundo o comunicado da prefeitura de Londres, nove em cada dez carros que circulam regularmente na periferia de Londres já estão em conformidade com a ULEZ e não pagarão um centavo quando a zona se expandir.





Estima-se que mais de um milhão de libras (cerca de €1,16 milhão de euros) do dinheiro público tenha sido gasto neste processo judicial. O prefeito criticou publicamente aqueles que lançaram esta contestação, optando por "desperdiçar dinheiro público a lutar contra uma política de ar limpo".





Sadiq Khan fez do combate ao ar tóxico de Londres uma de suas missões desde que assumiu o cargo. Cerca de 4000 londrinos morrem prematuramente a cada ano devido a causas ligadas à poluição do ar, com o maior número de mortes prematuras na periferia de Londres - e todos os bairros da periferia de Londres excedem as diretrizes recomendadas pela OMS para a poluição, destaca o comunicado.





Segundo o mesmo, políticas municipais, como a ULEZ no centro de Londres, ajudaram a reduzir em 30% o número de crianças hospitalizadas com asma e outras doenças respiratórias atribuíveis à poluição do ar.





"A ULEZ já reduziu a poluição do ar por dióxido de nitrogénio tóxico em quase metade no centro de Londres e um quinto no interior de Londres. A próxima expansão verá mais cinco milhões de londrinos a respirarem um ar mais limpo", referiu Khan.