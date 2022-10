Lançada plataforma para redução do desperdício nas comunidades

Chama-se Liga-Ação e é uma nova plataforma digital que tem por objetivo acelerar a transição da sociedade portuguesa rumo ao desperdício zero. A Liga-Ação pretende juntar organizações e cidadãos dos vários setores da sociedade civil portuguesa para criar uma rede de colaboração com capacidade para influenciar processos de decisão pública e motivar mudança política em direção a um futuro mais sustentável e regenerativo.



Trata-se de uma iniciativa em consórcio entre a associação Zero Waste Lab, a Circular Economy Portugal, a Maria Granel e a FOE Norway, aliando o movimento lixo zero, economia circular e o granel.





A nova plataforma pretende potenciar o trabalho em rede para desenvolver uma ação mais organizada, disponibilizando ferramentas, recursos e cruzamentos necessários à transição para uma sociedade sem desperdício.



Tem três eixos de ação que passam por dinamizar o diálogo entre as várias organizações dedicadas à temática, de forma a desenvolver iniciativas públicas em conjunto, como campanhas de prevenção e promoção da economia circular. Pretende também promover a capacidade de intervenção e influência da sociedade civil nos domínios da transição socioambiental, através da criação de grupos de trabalho que facilitem o diálogo entre os vários atores da sociedade civil e os responsáveis públicos. E pretende também promover a literacia ambiental e a participação dos cidadãos através de ferramentas de participação digital.





Nesta fase de arranque, a Liga-Ação arranca com dois grupos de trabalho, um dedicado ao tema do granel e outro ao tema da reutilização e reparação.

"Dispomos em Portugal de um enorme potencial humano ativista, que poderá ter um papel determinante no desencadear respostas estruturadas, com rigor científico e pertinência rumo ao desperdício zero. Contabilizamos mais de 7000 ativistas, 90 organizações não governamentais ambientais, mais de 200 lojas de venda a granel, inúmeros movimentos formais e informais, dedicados aos diferentes espectros do ciclo de vida dos resíduos, e a consequência de enormes quantidades de lixo produzido. A Liga-Ação é um espaço para todas estas pessoas e organizações se encontrarem e trabalharem em conjunto de uma forma concertada e de impacto nacional", explica Sara Morais Pinto, cofundadora da Zero Waste Lab e coordenadora do Liga-Ação.





A iniciativa surge como uma resposta integrada na procura ativa de soluções para problemas comuns, reforçados pelo sistema maioritariamente linear que continua a incentivar a produção de resíduos.



Recorde-se que, segundo a ONU, a nível mundial, 99% das compras acabam no lixo em menos de seis meses. Em Portugal, o Relatório Anual de Resíduos Urbanos de 2020 revela que cada português produz, em média, 1806 kg de resíduos por ano; apenas 8,9% dos resíduos urbanos são reciclados; enquanto 64% dos resíduos urbanos são encaminhados para aterro e, por fim, somente 7,2% dos resíduos urbanos são compostados.





A Liga Ação conta com o apoio do Programa Cidadãos Ativos do EEA Grants, Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação Bissaya-Barreto, com o promotor Zero Waste Lab, em parceria com a Circular Economy Portugal, a FOE- Naturvernforbundet e a Maria Granel.