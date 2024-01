Nível do Mediterrâneo está a subir na costa três vezes mais rápido do que o esperado

O nível do Mar Mediterrâneo está a subir na costa três vezes mais rápido do que o esperado "e até ao final do século colocará em perigo as atividades humanas e as infraestruturas", segundo um novo relatório publicado pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia Italiana (INGV).





O relatório, no qual também colaborou o Radboud Radio Lab do Departamento de Astrofísica da Radboud University (Holanda), explica que as atuais projeções de aumento do nível do mar, publicadas em 2021 pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), terão "subestimado" influencias ao longo da costa.





"A subsidência, isto é, o lento movimento descendente da terra devido a causas naturais ou antropogénicas, desempenha um papel crucial na aceleração da subida do nível do mar ao longo das costas, desencadeada pelo aquecimento global desde 1880", explica Marco Anzidei, investigador do INGV, em comunicado.





"As nossas análises mostram que, precisamente devido à subsidência, em algumas áreas do Mediterrâneo, o nível do mar está a subir quase três vezes mais rápido do que em áreas estáveis", acrescenta Antonio Vecchio, investigador da Radboud Universiteit Nijmegen e primeiro autor do estudo.





"O Mediterrâneo é caracterizado por uma forte variabilidade nos movimentos verticais das costas, que variam de zona para zona devido à atividade tectónica, vulcânica e antrópica" , continua Enrico Serpelloni, investigador do INGV e coautor do estudo. "Para a nossa pesquisa, realizada no âmbito dos projetos SAVEMEDCOASTS, SAVEMEDCOASTS2 e Pianeta Dinamico, utilizamos dados de inúmeras estações geodésicas de satélites GNSS localizadas a 5 km do mar, com os quais podemos calcular, com precisão milimétrica, as velocidades de deslocamento vertical do solo".



Face a esta evidência, a equipa de investigadores recalculou as projeções do IPCC até 2150 em 265 zonas do Mediterrâneo, correspondendo também aos 51 marégrafos das redes internacionais de monitorização, incluindo dados relativos à subsidência.





Leia Também Mundo aproxima-se de cinco pontos de rutura do sistema terrestre

"Os resultados mostram diferenças máximas e mínimas em relação ao Relatório do IPCC, variando respetivamente de aproximadamente +109 cm a -77 cm, com valor médio superior em aproximadamente 8cm ", explica Antonio Vecchio."A subida do nível do mar e a subsidência implicam que aproximadamente 38.500 km 2 das costas mediterrânicas - dos quais aproximadamente 19.000 km 2 só no setor norte da bacia - estarão em breve mais expostos ao risco de inundações marinhas, com consequentes maiores impactos no ambiente, atividades humanas e infraestrutura. É, portanto, necessário tomar medidas concretas para apoiar as populações costeiras que serão cada vez mais vulneráveis à subida do nível do mar e aos maiores riscos associados a esta até ao final deste século e mais além", conclui Marco Anzidei.