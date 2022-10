Nova plataforma permite calcular e reduzir pegada de eventos

O Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP), o Secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) e a Organização do Golfo para Investigação e Desenvolvimento (GORD) lançaram uma nova ferramenta online, que permite avaliar o desempenho de sustentabilidade dos eventos, desde conferências, reuniões, exposições, feiras comerciais, eventos desportivos, etc.





Com vista à descarbonização e ao desenvolvimento sustentável, a nova plataforma, denominada Ferramenta de Eventos Verdes (GET, sigla em inglês) permite às organizações avaliar os impactos ambientais dos vários recursos utilizados em eventos, tais como transporte, alojamento, restauração, utilização de papel, de energia, etc. A plataforma oferece uma calculadora de pegada de carbono das várias etapas, possibilidade de fazer checklists e conhecer boas práticas.





"Nascido como um projeto para ajudar o sistema das Nações Unidas a planear e realizar eventos mais sustentáveis, o GET evoluiu para se tornar num instrumento disponível a todos os interessados a nível mundial. Esperamos que contribua para reduzir o impacto dos eventos que todos nós realizamos, e aguardamos com expectativa o feedback dos utilizadores para continuar a melhorá-lo e a expandi-lo", disse Connor Barry, gestor do secretariado da UNFCCC, em comunicado.





O principal objetivo do GET é encorajar e facilitar ações para reduzir a pegada de carbono destas iniciativas em todo o seu ciclo de vida, através da documentação das atividades e cálculo das emissões de gases com efeito de estufa (GEE); de relatórios transparentes sobre a pegada de carbono e ações para a reduzir ou evitar; de processos de verificação por terceiros (opcional); e por incentivo à utilização de créditos de carbono para compensar as emissões de GEE que não foram evitadas.





"No ano passado, na COP26, apresentámos esta solução virada para o futuro. À medida que a COP27 se aproxima [6 a 18 de novembro no Egipto], temos orgulho em cumprir a nossa promessa e oferecer uma solução de ponta a ponta destinada a tornar os eventos globalmente mais ecológicos. Entre a COP26 e agora, o GET foi submetido a extensos testes por parte de várias organizações e organizadores de eventos. O facto de o portal estar pronto em menos de um ano após a introdução inicial é uma prova da dedicação e empenho das partes interessadas na ação climática e sustentabilidade", disse Yousef Alhorr, presidente fundador do GORD.

O portal GET pode ser utilizado sem custos por qualquer pessoa. No entanto, quem desejar que o GET armazene dados relacionados com o evento a longo prazo, para revisão ou comparação futura, existe uma taxa única de 9,99 dólares por evento. De qualquer forma, quaisquer dados ficam armazenados durante 180 dias sem custos.