Portugal recebe 8,7 milhões de euros para novos projetos ambientais

Portugal vai receber 8,708,279 de euros de financiamento europeu ao abrigo do Programa LIFE, para desenvolver novos projetos em prol do ambiente e da ação climática.





O financiamento total, aprovado nesta quarta-feira, no valor de mais de 380 milhões de euros, será aplicado em 168 novos projetos em toda a Europa, ao abrigo do Programa LIFE para o ambiente e a ação climática.





No caso de Portugal, foram aprovados seis projetos, nomeadamente, para preservar os zimbrais dunares (Zimbral for Life - 2,083,744€); para estudar o nível do gás radioativo rádon nos edifícios (LeaRn4LIFE - 604,739€); para promover a agricultura sustentável e resiliência climática em Portugal (GrowLIFE - 1,452,674€); para restauração de ecossistemas para florestas resistentes ao clima (Life Serras do Porto - 2,166,828 €); para criar uma cooperativa de renovação de edifícios (OSR-Coop - 1,280,993€); e para acelerar a substituição de motores antigos e ineficientes (EU-MORE - 1,119,301€).





No cerne do Pacto Ecológico Europeu, os projetos LIFE visam ajudar a União Europeia (UE) a alcançar a neutralidade climática até 2050, bem como a alcançar os objetivos nos domínios do clima, da energia e do ambiente. Apoiam a biodiversidade, a restauração da natureza e a economia circular, contribuindo simultaneamente para a transição para energias limpas em todo o continente.





Este ano, o projeto recebe um aumento de 27% em relação ao montante do ano passado. Beneficiarão deste financiamento projetos de quase todos os países da União Europeia, repartidos por quatro temas: natureza e biodiversidade; economia circular e qualidade de vida; mitigação das alterações climáticas e adaptação às mesmas; e transição para energias limpas.





A título de exemplo, a nível europeu, para promover uma economia mais circular, um projeto espanhol promoverá o recurso a tratores elétricos para utilização em vinhas e pomares, bem como a eletrificação das máquinas de apoio. Um projeto em Itália visa desenvolver um novo modelo empresarial de economia circular baseado na recolha, triagem e reciclagem de calçado utilizado no exterior, para obter matérias-primas secundárias. Para apoiar a adaptação às alterações climáticas no setor agrícola, um projeto grego promoverá técnicas inovadoras destinadas a reduzir os riscos associados à desertificação, às práticas agrícolas insustentáveis e aos incêndios florestais.





O Programa LIFE é o instrumento de financiamento da UE para o ambiente e a ação climática. Até à data cofinanciou mais de 5500 projetos. Para o período 2021-2027, a UE aumentou o financiamento do Programa LIFE em quase 60 % – de modo a atingir 5,4 mil milhões de euros.