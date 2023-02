Projeto colaborativo quer gestão sustentável das águas do Tejo

A ANP|WWF acaba de lançar um projeto que visa implementar uma gestão sustentável dos recursos hídricos na região do Baixo Tejo.





A Iniciativa Tejo pretende envolver todas as partes interessadas – consumidores, agricultores, produtores, administração pública central e regional e centros de investigação – para que, em conjunto, possam conhecer os riscos de exploração dos recursos hídricos regionais, encontrar soluções para os mitigar e alavancar benefícios socioeconómicos e ambientais de uma gestão sustentável dos recursos.





A Iniciativa Tejo tem a duração de três anos, sendo que o primeiro é dedicado à criação de um fórum com os principais intervenientes regionais da água, que procuram soluções para a gestão sustentável dos recursos de água doce no Baixo Tejo.





No segundo e terceiro anos, a iniciativa pretende desenvolver um projeto piloto para reduzir a contaminação e sobrecaptação dos recursos hídricos subterrâneos do aquífero Tejo-Sado, definindo um mecanismo de compensação dos agricultores/proprietários envolvidos, a monitorização quantitativa dos volumes de água utilizados e a análise dos parâmetros de qualidade.





A comunidade local será também um elemento-chave para a implementação destas soluções, refere a ANP|WWF em comunicado, estando programadas ações de educação ambiental e capacitação para a intervenção ativa nas decisões políticas e o envolvimento em processos participativos.





De acordo com Ruben Rocha, coordenador de Água da ANP|WWF, "a gestão sustentável dos recursos hídricos é um dos temas mais complexos, principalmente num país como Portugal, onde a escassez de água é uma realidade. Proteger os recursos hídricos do Baixo Tejo requer o envolvimento de um vasto leque de entidades, instituições, sociedade civil e um empenhado esforço de todas as partes envolvidas. Este projeto é a prova deste esforço concertado".





Segundo a organização, esta zona reveste-se da maior importância, por cobrir um dos aquíferos mais significativos da península, o Tejo-Sado, que fornece a maior parte da água doce usada nas atividades da região, incluindo na agricultura e no abastecimento urbano e industrial.





Este projeto conta com a parceria da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e das Águas do Ribatejo.