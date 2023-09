Viagem pelo Clima incentiva cidadãos a serem mais sustentáveis

Arranca hoje a Viagem pelo Clima, uma iniciativa pelo combate às alterações climáticas que vai levar 12 participantes, com idades entre os 18 e os 60 anos, numa aventura de 10 dias a percorrer Portugal Continental de forma sustentável.





Com partida de Cascais e regresso à mesma localidade, a 27 de setembro, os participantes estão o organizados em três equipas, nomeadamente Água, Ar e Terra. O objetivo é sensibilizar a população para a temática das alterações climáticas, mobilizando comunidades locais e incentivando ações positivas e boas práticas.





"O nosso objetivo é demonstrar que a ação climática individual e coletiva é incontornável porque as nossas escolhas diárias têm o poder de mudar o rumo do planeta. Quantos mais formos impactados positivamente por esta viagem, mais seremos a passar esta mensagem de que é fundamental mudar os comportamentos e alterar os nossos estilos de vida se queremos ter um planeta mais sustentável", explica Maria João Ramos, gestora da iniciativa criada pela Get2C, ao Negócios.





Os participantes deverão completar um percurso de Norte a Sul de Portugal, da forma mais sustentável possível e com o maior impacto positivo nas comunidades. "A sociedade tem um papel muito relevante na consciencialização e no envolvimento, promovendo ações individuais e coletivas para mitigar os efeitos das alterações climáticas. Por outro lado, assume também o papel de pressionar os decisores, exercendo influência através do ativismo, de campanhas e de votações", destaca Maria João Ramos.



Com percursos diferentes, o trajeto das equipas terá início e fim em Cascais, percorrendo o país e tocando os municípios de Famalicão, Faro, Gouveia, Odemira, Portimão e Viana do Castelo, parceiros desta iniciativa.





As autarquias, refere a coordenadora, assumem um papel "fulcral", na medida em que "têm o poder de estabelecer políticas e regulamentos locais que podem ter um impacto significativo nas emissões de carbono. Têm também o dever de planeamento urbano sustentável e de educar e envolver a comunidade", destaca.





A competição é estruturada como um jogo e recorre a uma moeda fictícia - "Clima" - para a gestão de recursos e avaliação dos resultados. A moeda integra quatro vetores de avaliação: emissões de CO2, tempo, consumo de água, dinheiro. A iniciativa comporta vários desafios nas mais diversas áreas ao longo do percurso: mobilidade, energia, água, economia circular, florestas e uso do solo ou turismo sustentável.





A equipa vencedora será a que efetuar o percurso da forma mais sustentável, ou seja, a que gastar menos "Climas". Como prémio, terá a oportunidade de participar na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP28), no Dubai, que se realiza de 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano.





O projeto Viagem pelo Clima conta com o financiamento do Fundo Ambiental e o apoio de diversas entidades.