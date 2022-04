Cláudia Azevedo: “O legado é forte, cabe-nos fazer melhor”

Cláudia Azevedo recebeu a distinção pela mão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Fernandes, presidente da Cofina, Luísa Ribeiro Lopes, presidente da .PT., e Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios.

"É uma líder e tem uma dose de humanidade que esconde muito bem, pela sua discrição, pela sua humildade, pela sua aversão à ribalta." Foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, descreveu Cláudia Azevedo, CEO da Sonae galardoada com o Prémio Personalidade. "É verdade que havia o legado mas as causas do tempo do pai e do irmão Paulo eram outras, isto acelerou muito e ela entrou na parte mais difícil e mais acelerada. E ao assumir o legado e plenamente a liderança, ela põe o seu coração em todas causas", acrescentou o Chefe de Estado.Em julho de 2018, Cláudia Azevedo foi escolhida como CEO da Sonae substituindo o irmão, Paulo Azevedo, que passou a chairman. Cláudia é a mais nova dos três irmãos Azevedo, licenciou-se em Gestão e fez MBA pelo INSEAD.Dois anos depois de chegar ao topo da Sonae, e com uma pandemia global , a gestora traçou os caminhos de futuro para o grupo: tecnologia, digitalização, sustentabilidade e mais mulheres na liderança. Nessa altura, a Sonae anunciou que teria as suas operações neutras em carbono em 2040, antecipando em dez anos a concretização, porque "o planeta não pode esperar mais"."Temos tido uns anos desafiantes, primeiro com a pandemia, e depois com a guerra da Ucrânia e todos os problemas de várias dimensões e com impactos económicos e sociais. A força da Sonae é a nossa união, o nosso legado e o nosso propósito são muito fortes para criar valor económico de longo prazo. O que nos torna fortes na Sonae é a nossa união, que faz milagres, como vimos nos últimos anos", afirmou após receber o prémio.Para Cláudia Azevedo, o pai, Belmiro de Azevedo foi um visionário, tendo sido um dos pioneiros da sustentabilidade. E o irmão Paulo, lembrou, "é das pessoas que conheço que mais sabe de sustentabilidade e quem mais defendeu a diversidade de género na Sonae". "O legado é forte, cabe-me a mim e ao resto das pessoas da Sonae ultrapassar e fazer melhor e é isso que nos motiva todos os dias quando chegamos à Sonae", concluiu.