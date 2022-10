Construção: começar a descarbonizar pela fábrica

Vamos substituir os combustíveis fósseis por combustíveis derivados de resíduos ou outros resíduos que existam. Carlos Abreu

Administrador da Secil

Descarbonizar o setor da construção. Essa foi uma das metas definidas pela Comissão Europeia. E isso implica "atacar" o problema em várias frentes (e em simultâneo). Primeiro de tudo utilizar a estratégia dos 4R: reduzir, reutilizar, recusar e reciclar.Basicamente tentar otimizar os processos de construção, optar por empresas e materiais sustentáveis, reaproveitar os desperdícios da obra e reciclar tudo o que for possível - são apenas alguns dos exemplos possíveis. Como aponta Rui Barros Garcia, engenheiro civil na Garcia Garcia, entre as boas práticas no que concerne aos edifícios destacam-se a preferência por intervenções de restauro em detrimento da construção nova, a incorporação de material reciclado (mínimo de 10% em linha com o CCP), a prescrição de materiais de construção com declaração ambiental de produto homologada, a monitorização do impacto ambiental do estaleiro (água, energia, emissões de gases de efeito de estufa e produção de RCD), a preferência por soluções de climatização e iluminação natural, e o uso de sistemas de monitorização e atuação integradas do edifício para obtenção de conforto higrotérmico e de eficiência hídrica.Mas a descarbonização do setor da construção vai para além disso. Passa também pela colaboração entre os vários "players" do mercado, desde os fabricantes - em que se incluem as cimenteiras -, engenheiros, centros de investigação.... tudo com o objetivo de desenvolver novas técnicas e encontrar matérias-primas mais amigas do ambiente. Pelo meio algo extremamente importante. Não basta pensar em como fazer cimento mais sustentável. Há que também olhar para a fábrica que produz esse cimento. E isso é especialmente importante porque se trata de edifícios que embora possa sofrer melhoramentos - que, com certeza recebem - vão estar em funcionamento por vários anos. Décadas até.A fábrica da Secil em Outão, cuja obra está em fase final, devendo entrar em funcionamento no início do próximo ano, e tendo um investimento de 86 milhões de euros, é considerada como a fábrica mais sustentável da Europa. Um feito que, inclusive, fez com que a empresa lhe alterasse o nome para Clean Cement Line (CCL). Mas qual o interesse desta fábrica? Pois que as técnicas utilizadas e os cuidados na construção possam servir de exemplo para futuras obras. Porque, como referiu Carlos Abreu, administrador da Secil ao Negócios, a previsão é de que a fábrica vai ficar muito abaixo do "benchmark" europeu, que atualmente ronda as 693 emissões de CO2 - a Secil conta registar 630.Além das técnicas mais conhecidas, a Secil está a usar, nesta obra, um conjunto de patentes próprias que, na opinião de Carlos Abreu, fazem a diferença. Mais precisamente oito patentes que "nasceram" no decorrer deste projeto. Uma delas, com o nome de Low Carbon Clinker, foca-se no processo de fabrico do clínquer, promovendo a redução da quantidade de matéria-prima na produção de clínquer através da incorporação de subprodutos de outras indústrias. Trata-se de "adicionar, na parte final do forno, material que não vai ter emissões e que faz com que, efetivamente, a redução de emissões seja maior", explica o administrador da Secil, que acrescenta que em linha foi concebido um novo método de aproveitamento da energia térmica desperdiçada no processo de arrefecimento. Com foco no reaproveitamento energético desenvolveu-se uma tecnologia que consiste num secador híbrido de combustíveis alternativos num betão especial que conserva energia térmica. "É esta patente que faz a grande diferença." Porquê? Porque as outras tecnologias já existem, de alguma forma, numa ou noutra fábrica e o empreendimento de Outão é o primeiro que reúne todas.A utilização desta técnica não só permite reduzir as emissões como aumentar a capacidade do forno, utilizando, simultaneamente, menos energia. Por outro lado, esclarece Carlos Abreu, a empresa vai usar a tecnologia de pré-calcinação, "onde há uma redução muito grande da eficiência térmica". Que é contrabalançado pelo facto de a Secil produzir energia elétrica através do calor, o que significa que a fábrica vai recorrer menos à "rede tradicional" em cerca de 30%, o que faz aumentar a eficiência energética da fábrica.Mas como é que se faz eletricidade através do calor? O administrador da Secil explica que aproveitam o calor que é desperdiçado e que, através de permutadores, aquecem o fluido que, ao aquecer vai permitir colocar o motor a rodar e, com isso, fazer com que haja produção de energia elétrica. "É uma tecnologia que já existe. Nós apenas a estamos a usar como forma de recuperação de calor", aponta Carlos Abreu. A diferença é que, em vez de se recorrer a combustível para a produção de calor a fábrica da Secil vai aproveitar o calor desperdiçado, emitido pelo forno.Além disso a fábrica vai também ser equipada com um campo solar, usado para aumentar o calor disponível e, com isso, ter mais energia elétrica. "Vamos ter uma turbina que vai entregar 7 megawatts", diz, acrescentando que se a empresa conseguir demonstrar que, de um ponto de vista económico, também é eficiente, isso pode significar que a percentagem de energia que não é necessário ir buscar à rede pode ultrapassar os 30% inicialmente previstos.Poderá alguma vez uma fábrica ser totalmente autossuficiente? Nessa situação, Carlos Abreu aponta que será necessário o hidrogénio. E referiu a UTIS, empresa fundada pela Secil (através da Semapa) e a startup portuguesa Ultimate Cell, e que tem no seu portefólio unidades de produção de hidrogénio. "Esse hidrogénio, em poucas proporções, sendo adicionado à chama vai permitir uma maior eficiência da chama", explica, acrescentando que o grande salto acontecerá quando se usar o hidrogénio coo combustível."Vamos substituir os combustíveis fósseis por combustíveis derivados de resíduos ou outros resíduos que existam", afirma o administrador da Secil, remetendo para uma outra patente da empresa, denominada de Processo Energreen, já utilizado na fábrica de Pataias e que consiste na conversão de resíduos orgânicos através de um tratamento termoquímico num biocombustível a ser utilizado no aquecimento do forno. Dito de outra forma, transforma uma parte da biomassa num fuel. Trata-se, no fundo, explica Carlos Abreu, de transformar um produto que tem menos calor por unidade/massa num produto que tem mais poder calorífico por unidade/massa. Sendo que esse calor é essencial para mineralizar a pedra. E o recurso a materiais mais pobres (em termos de poder calorífico) põe em causa todo o processo. A ideia da Secil é a de usar um mix de materiais menos pobres e mais ricos para se conseguir chegar aos 100% de substituição (do combustível).Todas as técnicas utilizadas no desenho e construção da fábrica têm como objetivo a reformulação do processo de fabrico. Este, explica a Secil, passa pela implementação de um conjunto de tecnologias e processos que, conjuntamente, melhoram o desempenho e reduzem consumos. As intervenções visam a eliminação da dependência de combustíveis fósseis e uma redução efetiva dos consumos térmicos específicos, através da otimização da combustão, secagem de matérias-primas e combustíveis alternativos, com inclusão da produção de energia elétrica através do desenvolvimento de sistemas híbridos com concentração solar térmica e processo por ciclo de Rankine. Modificações que, por seu lado, promoverão o desenvolvimento de um clínquer de baixo carbono consequentemente com a criação de uma gama de cimentos de mais baixa pegada ecológica.O setor da construção está em pleno processo de descarbonização. Todas as iniciativas conjuntas, levadas a cabo pelos vários "players" do mercado, a par de universidades e centros de investigação, são boa prova isso mesmo. Mas só isso não basta. Há que pôr em prática também a sustentabilidade na forma como se fabrica matérias-primas como o cimento e, principalmente, o local onde este é feito. A nova fábrica da Secil é um bom exemplo do que pode (e deve) ser feito. E a prova é que Carlos Abreu referiu que tudo o que foi aprendido vai ser usado em empreendimentos futuros. Sejam construções de raiz ou modificações a edificado já existente.