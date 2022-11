“A proximidade que temos dos nossos clientes traz-nos uma grande responsabilidade”

A DIA Portugal está presente em Portugal há 42 anos, através da insígnia Minipreço, em todos os tipos de aglomerados urbanos. "Estamos presentes de norte a sul do país, do litoral ao interior, dos grandes aglomerados urbanos às pequenas vilas e aldeias do interior do país.



Esta presença e esta proximidade que temos de todos os nossos clientes trazem-nos uma grande responsabilidade", refere Miguel Silva, membro do Conselho de Administração Executivo da DIA Portugal. Esta responsabilidade passa por "assegurar um serviço essencial para os consumidores, de uma forma abrangente, garantindo qualidade do nosso produto e garantindo uma sustentabilidade em todo o nosso processo, para que possamos servir o nosso cliente da forma mais sustentável", acrescenta.



Sendo a DIA a maior rede de franquia em Portugal, muitos dos processos e projetos são desenvolvidos juntamente com os franqueados. E tal acontece também na área da sustentabilidade. Miguel Silva explica que "os principais projetos do nosso plano de sustentabilidade são projetos que afetam todo o grupo e estão integrados com tudo o que o grupo DIA faz nos quatro países onde está presente".



Nesta linha, o responsável destaca os projetos relacionados com a qualidade e segurança alimentar, com o reforço da qualidade nutricional de todos os produtos comercializados e com o apoio aos colaboradores na área da formação e conhecimento. "Isso permite-nos ter o nosso foco no cliente e servi-lo de uma forma ideal", sublinha Miguel Silva.



O responsável destaca também a aposta nos fornecedores locais como forma de promover a sustentabilidade. "Sendo a DIA um grupo presente em geografias até algo afastadas, tem uma aposta muito grande nos fornecedores locais de cada país, sendo que 96% dos nossos produtos são provenientes de fornecedores locais. Isto reforça não só a portugalidade do nosso surtido, mas também a localidade e a sustentabilidade na obtenção dos produtos que vendemos ao nosso cliente", refere o responsável.



O Grupo DIA aprovou o projeto de sustentabilidade 21/23, o que, para Miguel Silva, "é uma garantia para todos os nossos stakeholders de que o grupo está consciente das suas responsabilidades e a trabalhar no sentido de promover a sustentabilidade de todo o seu negócio junto de todos os seus stakeholders incluindo a totalidade da comunidade".



Crente de que estão "no caminho certo, no caminho de proximidade, no caminho da sustentabilidade", o responsável acrescenta que têm "muito trabalho pela frente, temos uma enorme responsabilidade perante a sociedade e perante todos os nossos stakeholders, mas acreditamos que tudo aquilo que estamos a fazer nos vai levar a um crescimento sustentável e rentável no nosso negócio".





Quanto à participação do grupo na iniciativa Sustentabilidade 2030, promovida pelo Jornal de Negócios e que está agora na terceira edição, Miguel Silva destaca que "todas as iniciativas que permitem fazer pensar, discutir e chegar aos níveis de decisão nas nossas empresas o tema da sustentabilidade, a promoção da sustentabilidade em todos os seus processos e em toda a sua forma de estar, é de apoiar".