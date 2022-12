Foi em 2017 que a Savills iniciou a sua caminhada rumo à sustentabilidade, estabelecendo desafios a si própria em prol de um planeta mais saudável.



"A Savills tem objetivos ESG muito concretos e pretende ser pegada zero em 2030 a nível global. Em Portugal, procurámos ir um pouco mais longe e fazê-lo para todas as medidas ligadas à boa governação, à responsabilidade social e também no impacto ambiental, que é sempre o mais difícil de implementar e mais prolongado no tempo. Uma vez que já começámos há cinco anos, estamos à procura de ser mais arrojados e ter estas medidas implementadas até 2025", conta Patrícia Melo e Liz, CEO da Savills Portugal.



A consultora imobiliária começou por utilizar apenas carros híbridos ou elétricos desde 2017, pondo completamente de parte a aquisição de viaturas que funcionam só a combustão. Nos escritórios, as alterações passaram também por fazer um planeamento cuidado do que é utilizado na copa, não disponibilizando material descartável e pondo à disposição os necessários dispositivos para reciclagem, por exemplo.



"Hoje já é muito mais sofisticado do que há cinco anos, porque já reciclamos com mais variedade e mais minúcia tudo o que consumimos", sublinha Patrícia Melo e Liz. A CEO destaca também a intervenção na qualidade do ar, nos sistemas de iluminação e na própria sensibilização dos colaboradores, como medidas efetivas para implementar práticas sustentáveis.



A empresa está a apostar em projetos concretos nas áreas ambiental, social e de governação, que "vão para além das medidas do dia a dia, da forma como trabalhamos, da forma como estamos no nosso planeta", refere a responsável, destacando também "o modo como tratamos as nossas pessoas, no bem-estar, na procura de um espaço que tenha na sua envolvente tudo aquilo que possa ajudar a que tenham uma mobilidade mais flexível e possam utilizar mais os transportes públicos ou outras vias de comunicação menos impactantes em termos de carbono".



Mas a influência extravasa a empresa e estende-se também ao longo da cadeia de valor. "Temos procurado apetrechar também e fomentar o talento na nossa empresa, para ajudar os nossos clientes a terem nas suas empresas, com as suas pessoas, também este tipo de medidas. Prestamos consultoria nesta matéria", acrescente a CEO.



Patrícia Melo e Liz deixa ainda uma mensagem de necessidade de atenção para com o planeta. "Procuremos estar atentos, olhar à nossa volta e perceber o que temos de fazer pelo nosso planeta e por tudo o que nos rodeia. A Terra cansou-se de reclamar a nossa atenção e isso vê-se por aquilo que são também as alterações climáticas e todos os desafios que nos têm aparecido a este nível." E acrescenta: "Está na altura de olharmos e escutarmos. Eu iria mais longe e diria que não sejamos uma Terra de cegos, onde só é cego quem realmente não quer ver."

Relativamente à iniciativa Negócios Sustentabilidade 2030, cuja terceira edição está a decorrer, Patrícia Melo e Liz diz-se "uma fã incondicional", destacando a revista anual que integra a iniciativa: "Não é só uma revista que apresenta candidaturas e prémios, mas sim uma revista que nos sensibiliza imenso e nos mostra as medidas que já estão a ser implementadas."