“A sociedade portuguesa está desafiada a incorporar práticas de sustentabilidade no seu dia a dia”

Portugal, em matéria de ranking internacional, ainda compara mal, mas temos vindo felizmente a crescer, quer na diversidade de género, quer na inclusão.



Apesar de Portugal ainda estar abaixo da média europeia em termos de adoção dos critérios ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governação), o país está a despertar para a necessidade de transitar para uma realidade mais sustentável. "Estamos num processo evolutivo, porque cada vez mais a sociedade - e a portuguesa não é diferente - está desafiada a incorporar estas práticas no seu dia a dia, na gestão, nas suas atitudes", refere António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e presidente do júri na categoria "Igualdade, Diversidade e Equidade" da 3ª edição do Prémio Nacional de Sustentabilidade, promovido pelo Jornal de Negócios, e cujas candidaturas arrancam agora em setembro.António Saraiva considera que Portugal "está a fazer o seu caminho e a recuperar algum tempo perdido", na medida em que as organizações já "despertaram para estas novas atitudes e para estes objetivos, que devem ser incorporados para valorização das entidades".Na medida em que houve um despertar tardio, "Portugal, em matéria de ranking internacional, ainda compara mal, mas temos vindo felizmente a crescer, quer na diversidade de género, quer na inclusão", ressalta o presidente da CIP, destacando a grande evolução feita, por exemplo, na promoção da igualdade de género nas organizações: "Em relação à igualdade do género, vimos do tempo dos 18% para, no ano passado, já atingirmos cerca de 30%. É um caminho que se está a fazer sustentadamente."O presidente da CIP entende a sustentabilidade como todo um conjunto de objetivos que, de forma equilibrada, conseguem promover a qualidade de vida, não comprometendo a qualidade de vida das gerações vindouras.O Jornal de Negócios lançou, em 2020, o Prémio Nacional de Sustentabilidade, a maior iniciativa editorial em Portugal que distingue as empresas e as organizações que se destacam pela sua atuação e boas práticas de sustentabilidade nas diferentes áreas: ambiental, social e governação. As candidaturas para esta terceira edição arrancam agora em setembro.Como membro do júri do Prémio Nacional de Sustentabilidade, António Saraiva ressalta que "todas estas candidaturas se devem propor à demonstração destas boas práticas para que possam ser reconhecidas pelo trabalho positivo que estão a fazer". O valor do trabalho que as organizações estão a fazer em prol do trabalho digno, do combate às desigualdades e da igualdade de género "será reconhecido por todo o ambiente em que se movem fornecedores, clientes e sociedade em geral", destaca António Saraiva.As práticas sustentáveis são, na sua perspetiva, "o grande ativo" que as empresas e outras entidades têm de incluir nas suas estratégias, "porque hoje o mundo, à velocidade que avança, exige que as organizações se adaptem a essas realidades e enfrentem estes desafios com práticas que as distingam cada vez mais, sustentando o seu desenvolvimento e o seu crescimento económico".